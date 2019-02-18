وكيل "اتصالات البرلمان": السيسي يمضي بخطى ثابتة وقوية لبناء دولة حديثة ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم

أكدت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، وأمام صناع القرار الجيوسياسي على مستوي العالم، "قوية ومعبرة جدًا" عن التحديات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية.

وأضاف البطران، في بيان لها، أن الرئيس السيسي يتحدث ولأول مرة أمام العالم عن قضايا وآمال وطموحات القارة السمراء باعتباره رئيسًا للإتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية سيسهم في دفع عجلة التنمية في مصر والقارة الأفريقية من خلال الإسهامات التي يمكن إضافتها لاسيما في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، وفي ظل ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية هائلة.

Advertisements

وأوضحت أن تلك المشاركة سوف تسهم في وضع سياسات العديد من المحاور السياسية والاقتصادية وسبل التعاون لمواجهة الارهاب، مشيرا إلى أن المؤتمر ينعقد بمشاركة 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين.

وقالت إن "دعوة الرئيس للمُشاركة في هذا المنتدى المهم، ليس فقط بصفته رئيسًا لدولة تتفاعل مع محيطها الإقليمي الأفريقي والعربي، وتضطلع بدور رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وإنما أيضًا لكون مصر تسلمت منذ أيام قليلة الرئاسة الدورية للإتحاد الأفريقي لعام 2019، وتتطلع كعادتها دومًا للتعبير عن شواغل الشعوب الأفريقية الشقيقة الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم، ودفع عجلة التنمية قدمًا".

واستطردت: "الرئيس السيسي يحرص دائمًا في مثل هذه المؤتمرات والمحافل الدولية على طرح جميع القضايا الإقليمية والدولية وطرح الرؤى للمشكلات والأزمات، وعرض الحلول التي يمكن من خلالها اعادة الامن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط".

​