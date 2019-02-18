المحرصاوي: الأزهر سيظل مدى الدهر ينشر قيم التسامح والسلام بين الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، أن الأزهر الشريف سيظل مدى الدهر يحمل رسالته العالمية في سبيل نشر قيم التسامح والسلام والمحبة بين الناس جميعا.

جاء ذلك - خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها كلية صيدلة بنات الأزهر بالقاهرة اليوم - للاحتفاء بالأنشطة التي تنظمها الكلية، وعرضا لوثيقة الأخوة الإنسانية التي دشنها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مطلع فبراير الجاري في أبو ظبي.

وأضاف المحرصاوي- في بيان اليوم - إن عالمية رسالة الأزهر الشريف تجسدت على أرض الواقع من خلال جولات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، والتي طاف خلالها معظم دول العالم شرقا وغربا، مشيرا إلى أن عالمية الرسالة كانت بجهد علماء الأزهر الشريف في مختلف علوم الدين والدنيا.

وثمن رئيس الجامعة جهود كلية صيدلة بنات الأزهر، والتي تكللت بحصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، كما ثمن جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية في النشر العلمي ورفع راية جامعة الأزهر في مختلف المحافل العلمية محليا ودوليا.​