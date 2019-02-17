مصر | النيابة تصدر قرارها بشأن طفل السجل المدني بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصدر قرارها بشأن طفل السجل المدني بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بإيداع طفل رضيع عثر عليه داخل السجل المدني بالهرم، بأحد دور الرعاية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على طفل رضيع داخل السجل المدني بمنطقة الهرم، دائرة قسم شرطة الطالبية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغا مفاده بالعثور على طفل رضيع داخل السجل المدني، بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن إحدي السيدات بالسجل المدني طلبت من أخري، مراعاة الطفل، لحين خروجها من دورة المياه، لمرضها 'بمرض السكري'، وبعدها اختفت تماما.

وتم التحفظ على الطفل، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.