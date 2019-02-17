انت الان تتابع بسبب التابلت.. أزمة بمكاتب بريد الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سادت حالة من الاستياء والغضب الشديد لدى عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، بسبب أزمة مكاتب البريد وعدم تسهيل الإجراءات الخاصة بدفع تأمين التابلت المدرسي البالغ 100 جنيه، بخلاف أن الموظفين دائمًا ما يشتكون من سقوط "السيستم"، ما يتسبب في انتظار المواطنين داخل تلك المكاتب إلى ما يقرب من 5 ساعات، على الرغم من أن مكتب الإسماعيلية الرئيسي تم تجديده وتحديثه منذ ما يقرب من عامين بتكلفة تجاوزت مليون جنيه، فإنه ما زالت أزمة التكدس والزحام موجودة دون وضع حلول لها.
وأكد محمود علوي، موظف، أنه توجه إلى البريد لكي يضع المبلغ المحدد من وزارة التربية والتعليم والخاص بالتابلت، البالغ قيمته 100 جنيه، وتفاجأ بوجود المئات من المواطنين دون أي تسهيل من قبل مسؤولي مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي، وقام بحجز دوره بعد وقت طويل من الانتظار بلغ 5 ساعات. وأضافت ليلى عصام، ولية أمر
وأكد محمود علوي، موظف، أنه توجه إلى البريد لكي يضع المبلغ المحدد من وزارة التربية والتعليم والخاص بالتابلت، البالغ قيمته 100 جنيه، وتفاجأ بوجود المئات من المواطنين دون أي تسهيل من قبل مسؤولي مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي، وقام بحجز دوره بعد وقت طويل من الانتظار بلغ 5 ساعات.
وأضافت ليلى عصام، ولية أمر أحد الطلاب، أنها جاءت منذ الصباح الباكر تنتظر دورها في التقديم للحصول على إذن التأمين الخاص بالتابلت المدرسي بما يقرب من 5 ساعات.
وقال أحمد علي، عامل، إن إحدى مشكلات مكتب بريد الإسماعيلية البطء في أجهزة الكمبيوتر، بخلاف السقوط الدائم لـ"السيستم"، مما يعطل مصالح المواطنين بسبب ذلك العطل الدائم في الأجهزة ونظام الإنترنت.
وطالب اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، هيئة البريد بفتح جميع فروع هيئة البريد لدفع رسوم التابلت تسهيلًا على المواطنين.
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