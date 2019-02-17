الغرب الغامض.. الواضح.. المشوش.. الملتبس (7/7)

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يبدو أننا ضحايا الصور النمطية التى تمت صياغتها عن الإنسان العربى، فى الذهنية الأوروبية، والأهم أننا ضحايا الصور النمطية الأخرى التى تمت صياغتها عن أوروبا -بالجملة ودون تمييز بين مجتمعاتها وثقافتها ودولها- فى المخيلة الجماعية المصرية والعربية، بعضها جزء من أنسجة الخيال الجامح، والمكبوتات والانكسارات والهزائم وسنوات الاستعمار البريطانى والفرنسى والإيطالى، وتحولت إلى محاولة لانتصار ما من خلال قوة جنسية قاهرة موهومة، ووسامة متوهمة، لدى بعضهم إزاء المرأة الأوروبية، حيث تصور بعض هؤلاء أن حرية المرأة المسئولة وحقوقها وكرامتها وإرادتها المستقلة وحقها فى اختيار شريك حياتها ورفيق دربها، تعنى أنها مستباحة! ظلت هذه الفكرة وهذا الإدراك فى اللاوعى لدى بعض الشباب العربى مستمرًا، ولم يتغير إلا من خلال صدمة المواجهة، وأقول صدمة، لأن بعضهم فى عقود السبعينيات، والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، اكتشف أنه لا يستطيع أن يلمس أى فتاة أو أمرآة أوروبية أو أمريكية ..ألخ وإلا وقع تحت طائلة القانون بتهمة التحرش الجنسى، أو انتهاك قانون العقوبات. فى عقد الثمانينيات عندما ذهبنا للدراسة فى فرنسا حكى لنا الصديق الكاتب الصحفى عبد السلام مبارك أبن العلامة زكى مبارك، وكان يدرس معنا فى باريس الرابعة/ السربون مع استاذنا دومبنيك شيفالييه، أنه كان يسكن فى أحد الأماكن المخصصة لسكن الطلاب المبعوثين وذوى المنح الدراسية والتدريبية فى خارج باريس وكان يعرف مدير السكن الذى استدعاه أكثر من مرة من خلال ورقة أرسلها إليه فى مركز الاستقبال وكان يعتقد أن ذلك بسبب التأخر فى دفع الإيجار الشهرى، فتراخى عدة أيام ريثما يدبر أمره، ثم ذهب إليه، وكان ذلك فى أحد شهور الصيف، وقال له أسف للتأخر فى دفع الإيجار لظرف طارئ فبادره مدير السكن قائلا لا يا سيدى ليس هذا هو ما أريد أن أتحدث معك حوله، بعض مواطنيك يتحرشون ببعض الفتيات الفرنسيات القادمات من رحلة من الجنوب الفرنسى إلى باريس أثناء ذهابهن إلى الاستحمام! واشتكين إلى الإدارة مرارًا، وقيل أنهم لا يعرفون الفرنسية، وبعضهم يتحدث الإنجليزية الركيكة! وما قاموا به يشكل جريمة، ويرجو من عبد السلام مبارك أن يبلغهم بضرورة الامتناع عن هذا السلوك، وضرورة مغادرة المكان، وألا سيضطر لإبلاغ الشرطة! بعد معرفة غرف الشباب المصرى، ذهب إليهم عبد السلام، وأبلغهم برأى الإدارة، وسألهم لماذا يسلكون هذا المسلك؟ فما كان منهم ألا أن قالوا جئنا للعمل فى أجازة الصيف فى باريس والضواحى والجنوب فلم نجد أى فرصة، وتبددت نقودنا، وسنغادر إلى مصر، وعندما نعود ماذا سنقول؟ ماذا فعلنا فى فرنسا؟ لا عمل؟ لا نساء؟ فرد عليهم عبد السلام مبارك ساخراً قولوا زى ما بنقول؟ وأخذ يضحك ساخراً.. ثم قال هذه جريمة فى فرنسا، الأوهام والخيالات التى فى أذهاننا ليست سوى خيال، الحياة هنا مختلفة تماما! المرأة هنا حرة نعم، مستقلة نعم، لكنها ليست مستباحة.. واعتذر الشباب لعبد السلام، وذهبوا للاعتذار للمدير، وغادروا بعد يومين إلى مصر قانطين.

ذات مرة فى ذات المكان أقمت لمدة سنة، وغادره عبد السلام إلى أحد أحياء باريس، وفوجئت لمدة أربعة أيام حوالى الساعة الرابعة صباحا بأحد الشباب التشاديين يخرج من غرفته ليؤذن بصوت عال للصلاة، مرتين أو ثلاث مرات فى أول الطابق ووسطه وآخره، ولم يكن هناك من ساكنى هذا الدور من المسلمين سوى ثلاثة آنا، ومهندس تونسى،

ذات مرة فى ذات المكان أقمت لمدة سنة، وغادره عبد السلام إلى أحد أحياء باريس، وفوجئت لمدة أربعة أيام حوالى الساعة الرابعة صباحا بأحد الشباب التشاديين يخرج من غرفته ليؤذن بصوت عال للصلاة، مرتين أو ثلاث مرات فى أول الطابق ووسطه وآخره، ولم يكن هناك من ساكنى هذا الدور من المسلمين سوى ثلاثة آنا، ومهندس تونسى، وهذا المؤذن التشادى، وبقية طلاب الدراسات العليا الآخرين من ديانات أخرى لا نعرفها لم يسألهم أحد، ولا هم سألونا عن ديانتنا كما هو الوضع فى هذه البلاد! المثير أن دعوة الأخ التشادى للصلاة وأذانه لا تقتصر على خطاب الأذان، وإنما تتضمن بعض الألفاظ الجنسية الفاحشة، وذلك بلكنة عربية سودانية لأنه تعلم العربية فى تشاد ثم أكمل دراسته فى السودان. كل يوم يخرج عدد من الطلاب من الغرف وقد لفهم القلق والاضطراب ولا يفهمون اللغة العربية، خاصة أن الطالب التشادى يقوم بالدق على الأبواب، ويحث الجميع على الصلاة وعدم إتيان الفواحش مستخدما الألفاظ الجنسية العربية البذيئة! أربعة أيام أشاع القلق والاضطراب ويخرج الزميل التونسى لكى يهدئ روعه، ولكن الشكاوى وصلت إلى مدير السكن، وتبين أن أخونا التشادى مريض نفسيا، وجزء من المشكلة، وفق حديث الطبيب النفسى مع المهندس التونسى المتدرب، مرتبط بصورة المرأة والتهتك الجنسى الغربى فى ذهنية الأخ التشادى، الذى أودع للعلاج! فى ذات السكن، كان أحد الحراس الليليين فرنسى أفريقى من توجو، كان يتناول القهوة معى بين الحين والآخر عندما أعود متأخرا من باريس، ولأننا من أفريقيا أساسا مصر، وتوجو وذوى بشرة سمراء، كان الحوار يمتد لا سيما حول أوضاع الأقليات الفرنسية الإفريقية، ومن ذوى الأصول المغاربية، مع بدء التوجهات العنصرية، واليمين الفرنسى المتطرف وزعيمه جان مارى لوبين وحزب الجبهة الوطنية، وكانت لديه صديقة فرنسية تكبره سنا وسألته هل ستتزوجك؟ قال: لا؟ هل تحبك؟ قال لا؟ قلت له ما الذى يربطك بها؟ قال للأسف أنها تتعامل معى على المستوى الجسدى فقط! قلت له هذه سيدة خطيرة! هذا استعمار جسدى! أرجوك حاول التحرر من أسرها مهما كان الثمن! كان شابا لطيفا وذكيا لكنها الصورة النمطية المقابلة لدى بعض الفرنسيات –حتى لا نعمم قط- إزاء بعض الأفارقة محض قوة فحولة، وهو أمر بذيء ولا أخلاقى! Advertisements مع بدء علامات العنصرية إزاء الأفارقة والمغاربيين والعرب عموما، والتى كانت تظهر فى الشوارع ومحطات المترو ومن ملامح الوجوه، أو من بعض التصرفات من بعض موظفى البيروقراطية الفرنسية، كانت هناك أشكال أخرى من التضامنات بين الأفارقة تبدو من خلال اللون الأسود والأسمر، والذى شكل علامة عالمية للتضامن، ومفردة أخى التى شكلت ولا تزال مدخل التحية والحوار بين ذوى البشرة السوداء والسمراء فى الشوارع والمطاعم والمطارات، والمكاتب، وتفتح أبواب المساعدة والدعم. عندما ذهبت إلى الإدارة المختصة بالمنح الفرنسية بالقرب من محطة كولونيل فابيان فى باريس، وأنهيت الأوراق الخاصة، وأردت الذهاب إلى الشانزليزيه بالمترو، رآنى أحد الأخوة الأفارقة، وأوقف عربته، وقال لى أخى إلى أين أنت ذاهب؟ قلت له إلى الشانزليزية سأستقل المترو قال لى أركب أنا ذاهب إلى هناك، وهكذا، وفى الطريق الحوار امتد بيننا جئت للإقامة أم قلت للدراسة، وسأعود وهكذا... بعض من لطف التضامن. فى مطعم المدينة الجامعية، يتبدى التضامن والدعم، حيث يقوم العمال الأفارقة الذين يقدمون الوجبات، بتقديم كميات أكبر من الأرز والمعجنات إلى الطلاب الأفارقة، وهكذا يفعل زملاؤهم من المغرب العربى إزاء الطلاب العرب، كأحد أشكال التضامن والدعم، وعندما تنتهى مواعيد تقديم الوجبات الرسمية، تظل هناك بعض بقايا الطعام والخبز، كان العمال الأفارقة والعرب يقومون بتقديمها إلى الطلاب الأفارقة والعرب الذين لا يملكون ثمن الوجبات. نمط من تضامنات ولطف الأقليات بين بعضها بعضا فى مستوياتها البسيطة التى تضفى قدرا من المحبة والتوازن النفسى، وأنهم ليسوا وحيدين فى عالم من الوحدة والقسوة وبعض من العنصرية. من لطف اللون الأسمر، أو أممية اللون الأسمر، ذات مرة دعيت أنا وأستاذنا الكبير محمد سيد أحمد رحمة الله إلى ندوة كبرى فى روما، ونزلنا فى فندق ماريوت وكان معنا الأستاذ طلال سلمان صاحب ورئيس تحرير جريدة السفير اللبنانية فى عزها، وذات مساء دعوتهم بعد العشاء إلى مقهى "شاوبيلا" الذى كان يجلس عليه جلالة الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان كما كان يقال، وذلك لتناول بعض الشراب، وتجولنا فى الشارع الكبير الذى تم خلال تصوير أحد روائع فيللينى روما مدينة مفتوحة. فى اليوم التالى دعانا طلال سلمان على العشاء فى أحد المطاعم الأثرية الفاخرة بناء على نصح مراسله فى روما، وذهبنا فى ليلة ممطرة إلى هناك، ووجدنا طابورا طويلا من المنتظرين رافعين المظلات اتقاءً لهطول الأمطار، وسألنا عن إمكانية الدخول، أو قيل لنا كل هؤلاء سبق لهم الحجز منذ أيام، وهممنا بالخروج والعودة إلى الفندق. رأيت أحد عمال المطعم الأثرى -من القرن السابع عشر- أسمر اللون، وخمنت أنه من أصل أثيوبى ذهبت إليه مهرولاً، واستخدمت الكلمة المفتاح لأممية اللون الأسمر: أخى رد: أخى، قلت له: نحن قادمين ومعنا شخص مريض وشاورت على طلال سلمان، وذاهبين غدا إلى أفريقيا، مصر، وقال لنا أحد الأصدقاء، إن هذا المكان الجميل، سيشكل له ولكم ذكرى جميلة، وجئنا وفوجئنا بكل هذا الازدحام. قال لى: أخى ازدحام، نعم، ولكنهم حاجزون وينتظرون خلو أماكنهم ثم نظر إلى وقال: أخى انتظر خمس دقائق ذهب إلى الطابور الطويل مستأذنا أن هناك مريضا من مصر وسيسافر غدا فى الصباح هل يمكن أن يأخذ مع ضيوفه مكانا لهم! ووافقوا. إنها أممية اللون، تضامنات أخرى مستترة وظاهرة فى عالم قاس.

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