يوسف أيوب: نحتاج إلى تشريعات تستقيم مع الوضع الحالي

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الكاتب يوسف أيوب: أوضاع الصحافة أصبحت تواجه مشكلات كثيرة مؤخرًا.. واختلافات أعضاء المجلس الحالي أثرت في أداء النقابة.. زيادة البدل تحتاج لاتفاق بين وزارة المالية والنقابة

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، إن أغلبية برامج الصحفيين الانتخابية تلمس مشكلات الصحفيين، وسيكون هناك تنافس شريف بين الجميع، فالجميع هدفه المحافظة على الصحفيين وكرامتهم. وأضاف «أيوب» فى حواره إلى «التحرير»، على هامش عرض برنامجه الانتخابي في مقر الجريدة، أن مجلس النقابة المقبل مطلوب منه التوافق على حد أدني من المطالب والأهداف لمصلحة الجماعة الصحفية، حتى تتكرر النماذج الناجحة السابقة التى جمعت بين المعارضة وتيارات سياسية مختلفة، ويجب أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين الحكومة ونقابة الصحفيين على زيادة دورية للبدل بعيدًا عن أيام الانتخابات.

وإلى نص الحوار: ما الأسباب التى دفعتك إلى الترشح لمجلس نقابة الصحفيين فى الفترة الحالية؟ أوضاع الصحافة بشكل عام سواء المتعلقة بالحريات أو الخاصة بصناعة المهنة، أصبحت تواجه مشكلات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وظهرت تأثيرها مع غلق الصحف وفى ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التى تواجهها المؤسسات المختلفة،

وإلى نص الحوار: ما الأسباب التى دفعتك إلى الترشح لمجلس نقابة الصحفيين فى الفترة الحالية؟ ما الأسباب التى دفعتك إلى الترشح لمجلس نقابة الصحفيين فى الفترة الحالية؟ أوضاع الصحافة بشكل عام سواء المتعلقة بالحريات أو الخاصة بصناعة المهنة، أصبحت تواجه مشكلات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وظهرت تأثيرها مع غلق الصحف وفى ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التى تواجهها المؤسسات المختلفة، إضافة إلى أن الجماعة الصحفية لها مطالب كثيرة، لكن الخلاف خلال الفترة الماضية أثر فيما يجب أن تقدمه نقابة الصحفيين إلى أعضائها. وخلال الفترة الماضية تابعنا أداء مجلس النقابة سواء على مستوى النقيب أو الأعضاء، ووجدنا أن الاختلافات أثرت في أن يكون للنقابة دور قوي، وأيضًا في علاقتها بالمؤسسات الصحفية والدولة، إضافة إلى تأثيرها في الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية، الأمر الذى يتطلب خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك توازن بين المؤسسات الصحفية والدولة. Advertisements كيف ستتعامل مع ملف الحريات؟ كيف ستتعامل مع ملف الحريات؟ ملف الحريات يعتبر من الملفات القديمة والمتجددة فى نفس الوقت، نحتاج إلى العمل على سن قوانين وتشريعات تستقيم مع الوضع الحالي، والضغط لسرعة إصدارها من مجلس النواب، وأنا أهتم بشكل كبير بقانون حرية تداول المعلومات، لأن عمل الصحفي مبنى على الحصول على المعلومة، وهذا القانون يحدد الآلية التى تمكِّن الصحفيين من الحصول على المعلومة. العلاقة بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية ضمن ملف الحريات، لأن حرية الصحفي تأتى اعتمادًا على استقرار الوضع بين الصحفي ومؤسسته، وهدفنا تنقية البنية التشريعية بما يسمح للصحفي بممارسة عمله دون أي قيود أو عوائق، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي. ما أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟ ما أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟ بجانب ملف الحريات أركز على الجزء الخدمى للزملاء الصحفيين، وأسعى إلى توفير خدمات من خلال التواصل مع عدد من المسؤولين لتوفير تخفيضات على اشتراكات مترو الأنفاق، وهذه من المزايا التى كانت ممنوحة إلى الصحفيين سابقًا، وتوصلت إلى شبه اتفاق مع المسؤولين لتخفيضات نسبية على اشتراكات المترو والقطارات والسوبر جيت، إضافة إلى إنشاء جمعية تعاونية لإسكان الصحفيين لحل مشكلة الإسكان التى تواجههم، وتوفير أراضٍ وشقق للصحفيين. ما الفئة التى تعتمد عليها فى نجاحك لعضوية مجلس نقابة الصحفيين؟ ما الفئة التى تعتمد عليها فى نجاحك لعضوية مجلس نقابة الصحفيين؟ ربما يظن البعض أنني مرشح للصحافة المستقلة، لكن أنا أعتبر نفسي مرشحًا لكل الصحفيين، لا فئة الشباب فقط، فأصحاب المعاشات من الزملاء الصحفيين يحتاجون إلى رفعها لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، التى نعيشها، وهذا كله موجود ضمن البرنامج الانتخابي الخاص بي. كيف تري رفع بدل التكنولوجيا الخاص بالصحفيين قبل انتخابات النقابة؟ كيف تري رفع بدل التكنولوجيا الخاص بالصحفيين قبل انتخابات النقابة؟ لا يجب أن يكون البدل مرتبطًا بأيام الانتخابات، لكنه يجب أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ونقابة الصحفيين على زيادة دورية للبدل بعيدًا عن أيام الانتخابات، وتكون مبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية للصحفيين، حتى يخرج البدل من فكرة المزايدات فى هذا الشأن. ختامًا.. ماذا عن فرص نجاحك وسط بقية المرشحين؟ كل المرشحين وأغلبية برامجهم الانتخابية تلمس مشكلات الصحفيين، وأعتقد أنه سيكون هناك تنافس شريف جدًا بين الجميع، سواء المرشح على العضوية أو على منصب النقيب، فالجميع شغله الشاغل هو المحافظة على الصحفيين وكرامتهم، ولا أستطيع معرفة نسب فوزي، لأنها بيد الجمعية العمومية، التى تستطيع تحديد من سيكون قادرًا على تنفيذ البرامج الانتخابية المطروحة، وأتمنى أن تصب الاختيارات فى صالح القادرين على تنفيذ ما وعدوا به من برامج، ويجب على مجلس النقابة المقبل سواء كنت أحد اعضائه أم لا أن يتم الاتفاق على حد أدنى من المطالب والأهداف، ويحدث مثلما حدث من نماذج سابقة جمعت بين المعارضة وتيارات سياسية مختلفة، لكنهم نجحوا فى الاتفاق على حد أدنى يصب فى صالح الجماعة الصحفية.

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