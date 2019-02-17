شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابي: السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بعد كلمته بمؤتمر ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، إن «مؤتمر ميونخ هذا العالم جاء وأوروبا في أضعف حالاتها بسبب الصراع بين فرنسا وإيطاليا وظروف التغيير في ألمانيا، والأوضاع في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الغرب ظهر في مؤتمر ميونخ بقدر كبير من التفكك»، مشيرًا إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي شخص أمراضًا كثيرة في مؤتمر ميونخ أصابت المجتمع الدولي».

وأكد أن «السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بعد كلمته التي ألقاءها في المؤتمر، ومشاركة الرئيس شخصت أمراض المنطقة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته».