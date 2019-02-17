شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: كل أعداد الجراد التي تدخل مصر بسيطة لا تصل إلى وصف الغزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن الموسم الصيفي شهد سقوط أمطار بمعدلات عالية في السودان، ما شكل ظروفا مناسبة لتزايد تكاثر الجراد، ووصل إلى حد عال.

وأشار «أبوستيت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر فضائية «أون إي»، إلى أنه في منتصف ديسمبر الماضي بدأت تظهر حشرات انفرادية للجراد الصحراوي، على الحدود السودانية، وتم التعامل معها، وفي يوم 29 يناير دخل سرب من الجراد من شمال السودان، وجرى التعامل الفوري معه والقضاء عليه، مؤكدا أن هناك فرقا بين مكافحة على الحدود الجنوبية مع السودان.

وذكر أن هناك حملات المراقبة ممتدة على الحدود الجنوبية مع السودان، مضيفًا: «كل أعداد الجراد التي تدخل مصر بسيطة لا تصل إلى وصف الغزو».