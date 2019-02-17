شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: ليبيا أصبحت نقطة عبور للإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، إن «ليبيا أصبحت نقطة عبور للإرهابيين، وهي تمثل أمن قومي للحدود المصرية».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «العالم لم يستطع حتى الآن تبلور استراتيجية كاملة لتجفيف منابع الإرهاب، ويجب وضع حل لمكافحة الإرهابيين والأسلحة ومصادر التمويل».

وأوضح أن «الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ تحدث مرتين عن المقاتلين الأجانب، وجميع الأموال التي يتم تحويلها للجماعات الإرهابية مرصودة من أمريكا»، مشيرًا إلى أن «هناك مخططًا ما لاستمرار الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، ويجب توقع العيش مع ظاهرة الإرهاب لفترة طويلة».