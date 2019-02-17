شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ مشاري العفاسي يتناول وجبة جراد نادرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في فيديو صادم ظهر القارىء الكويتي الشيخ مشاري بن راشد العفاسي أثناء تناوله وجبة من الجراد، وشارك «العفاسي» رواد مواقع التغريدات تويتر الفيديو معلقا: «وجبة الجراد النادرة». وظهر على الشيخ مشاري راشد العفاسي سعادته وهو يتناول وجبة الجراد بينما يسأله من يقوم بتصويره عن رأيه في وجبة الجراد أثناء تناولها.

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