شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: لم ننته من إقرار معايير حذف غير المستحقين للدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، أن الوزارة لم تصدر أى منشورات بخصوص الفئات المقرر استبعادها من الدعم التموينى، وأنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من إقرار معايير حذف أسماء غير المستحقين من الدعم.

وقال «كمال»، لـ«المصرى اليوم»، إن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، كان قد أعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضى، أنه فور الانتهاء من وضع المعايير التى سيتم على أساسها حذف أسماء غير المستحقين بمنظومة الدعم من قِبَل لجنة العدالة المشتركة المكونة من 5 هيئات، سيتم عرضها على مجلسى النواب والوزراء لاستبيان مدى التوافق عليها، مؤكداً عدم مسؤولية الوزارة عما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف «كمال» أنه لم يرد من الوزير أى قرار بشأن إغلاق باب التظلمات على الحذف من منظومة الدعم.