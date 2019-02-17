شكرا لقرائتكم خبر عن خيمة أبناء «العبابدة» لتنشيط السياحة: أكلات ورقصات ومشغولات يدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داخل وادى رعدة بمحمية وادى الجمال جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر، قررت قبيلة «العبابدة» إقامة خيمة «صديقة للبيئة»، لاستقبال السائحين من هواة السياحة البيئية ورحلات السفارى للتعرف على البيئة والثقافة البدوية للسكان المحليين من أبناء العبابدة المقيمين داخل المحمية، وذلك ضمن مشروعات التنمية المجتمعية للمجتمعات البدوية جنوب البحر الأحمر والتى تهدف إلى الارتقاء بمعايير الحياة فى هذه المنطقة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لأبناء القبائل.

وجذبت خيمة أبناء العبابدة المئات من السائحين من مختلف الجنسيات لزيارتها، حيث ترفع الخيمة شعار «صديقة للبيئة»، وداخل الخيمة يتم تقديم الأكلات والمشروبات البدوية وأشهر مشروب الجبنة ووجبة السلات وتقديم الفلكلور والرقصات الشهيرة لدى أبناء القبائل خاصة الهوسيت والتربلا.

وأكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن افتتاح هذه الخيمة سيعمل على توفير فرص عمل لشباب وأهالى المنطقة. وتتكون الخيمة البدوية من مطعم وكافتيريا ومشغل للحرف اليدوية وحمامات، كما أنها مجهزة بالأثاث اللازم لاستقبال كافة السائحين والزائرين. ويشمل المشروع مساعدة وتدريب سيدات وفتيات القبائل البدوية فى تصميم وتصنيع بعض المشغولات اليدوية من الإكسسوارات والمنتجات الجلدية ذات الطابع البدوى ليتم عرضها داخل الخيمة وبيعها للسائحين، بالإضافة إلى توفير ثلاجة تجارية لمساعدة الصيادين على تخزين الأسماك وثلاجات متنقلة لنقل المنتجات من الثلاجة إلى منافذ البيع للحفاظ على الإنتاج السمكى وتحقيق أكبر عائد مادى لهم والحفاظ على البحر الأحمر من محاولات الصيد الخاطئة والجائرة.