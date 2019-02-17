شكرا لقرائتكم خبر عن غارمات الفيوم يحاربن الفقر بصناعة الصابون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات، الأسبوع الماضى، ثلاثة تدريبات مختلفة لسيدات الفيوم من الغارمات وزوجات الغارمين، وذلك انطلاقاً لخطة الجمعية لعام 2019، إذ وضعت عدة محافظات جديدة على رأس أولوياتها، وكانت «الفيوم» باكورة تلك المحافظات. وعقب عدة زيارات ميدانية من قِبَل فريق عمل الجمعية لهؤلاء السيدات، وإجراء دراسة ميدانية مكثفة لرصد احتياجاتهن، عقدت الجمعية تدريبات متنوعة لهن لتصنيع المنظفات والصابون وتركيب العطور وصناعة شمع الزينة.

وقالت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، إن اختيار الفيوم لم يكن عشوائياً، بل تحتوى محافظة الفيوم على نسبة فقر عالية، وتحتاج خدمات عديدة، وتُعد بداية اتجاه الجمعية نحو محافظات الصعيد.

وفيما يتعلق بالتدريبات الموجهة إلى سيدات المحافظة، بينت «نوال» أن المشروعات متناهية الصغر تتناسب مع طبيعة البيئة والمناطق السكنية التى تقيم بها السيدات المستهدفات فى الفيوم.