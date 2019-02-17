شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى لحقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولى بالتعاون مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان العملية الإرهابية التى استهدفت أحد الكمائن بمحافظة شمال سيناء، وأدت لاستشهاد ضابط و14 من الدرجات العسكرية الأخرى، ووصفها بـ«الجبانة والخسيسة»، وقدم خالص تعازيه لأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المجلس، فى بيان، أمس، التأكيد على ما تشكله الاعتداءات الإرهابية من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يجب مكافحته وملاحقة مرتكبيه، مطالباً المجتمع الدولى بالتعاون مع مصر لضمان القضاء على الإرهاب ومكافحته كجريمة منظمه عابرة للحدود تؤثر على السلم والأمن الدوليين.

كما أدان نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الحادث الإرهابى، معرباً عن خالص تعازيه وصادق المواساة لذوى الشهداء.

وأكد النادى، فى بيان، أن الأعمال الإرهابية الجبانة التى تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، لن تنال من عزيمتها فى المضى قدماً بالوطن نحو بر الأمان، ولن تثنى الشعب عن مواصلة رحلة البناء والتنمية التى بدأها وستظل مصر باقية بتماسك شعبها ووقوفه كالبنيان المرصوص أمام هذا الإرهاب الأسود، لرد كيد نواياه ومقاصده الخبيثة والشريرة.