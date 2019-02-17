شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 13 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 190 مليون جنيه بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار على إقامة عدد 13 مشروعًا استثماريًا متنوعًا بلغت تكاليفها الاستثمارية 190 مليون جنيه توفر 329 فرصة عمل بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة.

وأوضح «آمنة» خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، الأحد، أن تلك المشروعات في مجالات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية والصوامع وعصر وتخليل وتخزين الزيتون ومنافذ بيع آلات زراعية وأسمدة ومخصبات ومحطة فرز وتعبئة خضروات ومحطة بيوجاز ومزرعة دواجن بدارى والتسمين وتفريخ البيض والميكنة الزراعية ومصنع بلاطات خرسانية ومحطة تموين سيارات ومطاعم.

وقرر «المحافظ» خلال الاجتماع بمراجعة جميع الأراضي التي تم تخصيصها بالمناطق الصناعية لمعرفة أسباب عدم تنفيذ المشروعات وأسباب التأخير وإعطاء مهلة وإنذارات للمستثمرين المتأخرين وفسخ التعاقد مع المتقاعسين.

ووجه «آمنة» بإقامة شراكة مع بنك التنمية الصناعية وبنك الإسكان والتعمير لتمويل المشروعات المتعثرة، ووجه بضرورة الإعلان والترويج عن المناطق الصناعية والاستثمارات بنطاق المحافظة وعمل إعلان بشكل دوري شهريًا بالتعاون والتنسيق مع جمعية رجال الأعمال، وإعداد عرض تقديمي شهري لطلبة الفرقة الرابعة بجامعه دمنهور لتوضيح المقومات والفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة.