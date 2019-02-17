شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن موافقة «الوزراء» على تخصيص أراض لـ«الإسكان الإجتماعي ومدرسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 3 قطع أراض بمركزي دمنهور وكوم حمادة لإقامة إسكان إجتماعي ومدرسة ابتدائية عليها.

وأوضح «المحافظ»، موافقة «مدبولي» على تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبلغ مساحتهما 9148 مترًا، بمركز دمنهو، لإقامة مشروع اسكان إجتماعى عليهما.

كما وافق رئيس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بقرية الزعفرانة تبرع بها أحد المواطنين، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.