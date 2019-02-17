شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: مؤتمر ميونخ شهد زخمًا كبيرًا نتيجة الظروف الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، إن «مؤتمر ميونخ للأمن بدأ منذ أيام الحرب الباردة، ونمت الفكرة وأصبح محفلًا دوليًا، وتطورت العملية حتى شارك فيه العديد من زعماء العالم ووزراء وسفراء»، مشيرًا إلى أنه «حضرت 6 مرات للمؤتمر بصفتي سفيرًا أصبح لمصر في برلين».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «حضور المؤتمر العام الجاري كان على أعلى مستوى، وشهد ارتفاعًا كبيرًا في مستوى التمثيل»، مشيرًا إلى أن «المؤتمر شهد زخمًا كبيرًا نتيجة الظروف الدولية».

وتابع أن «هناك حرصًا من بعض الدول على المشاركة كل عام، وأمريكا تشارك بوفود كبيرة من البنتاجون والكونجرس ووزارة الخارجية والبيت الأبيض».