شكرا لقرائتكم خبر عن سوء أحوال الطقس يؤخر إقلاع رحلتين متجهتين للسعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين متجهتين إلى السعودية والإمارات بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدى الطائرات، وارتفاع حدة الضباب.
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الجوية الجوية السعودية رقم 316 المتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 926 المتجهة إلى دبي تأخر إقلاعها لمدد تراوحت ما بين 40 إلى 60 دقيقة لانتظار إذن الاقلاع من مطارات الوصول.
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتوفير إحدى صالات الترانزيت لاستقبال ركاب الرحلات المتأخرة، واستضافتهم وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم بواسطة فريق متخصص من العلاقات العامة بالمطار.
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