شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: فحص 1.7 مليون مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن فحص مليون و700 ألف مواطن فى اليوم الثامن والسبعين من مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس "سى” والكشف عن الأمراض غير السارية، لتحقق بذلك حوالى من 79% من المستهدف بالمبادرة الرئاسية فى محافظة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن إجمالى المفحوصين طبياً تجاوز المليون و700 الف مواطن، منذ انطلاقها فى أول ديسمبر الماضى وحتى اليوم، ونستهدف الوصول إلى كل مواطن بجميع مدن وقرى وتوابع ونجوع المحافظة، للاطمئنان على صحتهم وعلاجهم بالمجان، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية تعكس اهتمام السيد الرئيس بصحة المواطنين فى إطار السعى لتحقيق التنمية الشاملة فى كل قطاعات الدولة.

وقال محافظ كفرالشيخ، انتقلت مبادرة "100 مليون صحة" فى كفرالشيخ، إلى منازل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية التى يتعذر فيها الحركة لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان؛ بأمر من الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وذلك للتخفيف عن كاهل هذه الفئات المستهدفة من المواطنين والوصول اليهم للاطمئنان على صحتهم بالقرى والتجمعات السكنية بأطراف ريف المحافظة، وتخصيص الرقم 01020460982 للتواصل لتوجيه الفرق الطبية إلى منازل هذه الفئات من أبناء المحروسة.

وناشد " المحافظ " جميع المواطنين بزيارة الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتوقيع الكشف الطبى والاطمئنان على سلامتهم من أمراض الضغط والسكر وفيروس سى وصرف العلاج بالمجان، طالباً من وسائل الإعلام وجميع أجهزة المحافظة توعية المواطنين.