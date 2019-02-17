شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الداخلية تحبط تهريب مستحضرات تجميل تستحق 15 مليون جنيه جمركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى في ضبط 550 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام "مونيكا ى.ى"، مقيمة بمحافظة الجيزة بإنهاء إجراءات حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "أمتعة شخصية" وتحتوى ضمن مشمولها على أصناف مخالفة ومحظور إستيرادها ، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" بالفحص تم ضبط "أربعة آلاف كرتونة تحتوى على خمسمائة وخمسون ألف عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال" مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق دون موافقة الجهات المختصة، حيث قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة بمبلغ خمسة عشر مليون جنيهاً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.