ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

صرَّح مصدر أمني، أن وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليبوبية تمكنت اليوم الأحد، من ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وكشف المصدر أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليبوبية بطريق رشاح نوى دائرة المركز ، اشتبهوا في سيارة ملاكي وحال اقتراب القوة منها لفحصها فوجئوا بقيام قائدها بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وعلى الفور تعاملت القوة معه بالمثل وتمكنت من السيطرة عليهم وإصابة إثنين منهم وضبطهم.

وضبطت قوات الأمن: "محمود. م" 25 سنة عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا (قتل وسرقة بالإكراه وسرقة وسائل نقل)، أصيب بعيار ناري بالجانب الأيسر وبحوزته (بندقية آلية و4 خزن وعدد 60 طلقة من ذات العيار)، و"محمد. ع" 39 سنة عاطل، مسجل شقي خطر، سبق اتهامه في 12 قضية "مخدرات - سرقة بالإكراه - سرقة وسائل نقل" مُصاب بعيار ناري بالجانب الأيسر من الوجه، و"محمد. ص" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 3692/2014 جنح قسم ثان أكتوبر بالجيزة "سرقة وسائل نقل") وبحوزته (طبنجة وخزينتين وعدد 15 طلقة من ذات العيار).

تبين أن السيارة التي كانوا يستقلونها سبق الإبلاغ بسرقتها بتاريخ 13 فبراير الجاري بقسم ثان أكتوبر، كما حدثت تلفيات بسيارة الشرطة ناجمة عن آثار الطلقات النارية، تم نقل المُصابين للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، وجاري فحص نشاطهم الإجرامي وتطوير مناقشتهم للوقوف على أبعاده وما ارتكبوه من وقائع وتحديد مصدر الأسلحة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.