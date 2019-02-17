محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه سيتم نقل متضرري العقار المشتعل في شارع أبوبكر الصديق بمدينة النور، التابعة لحي الزاوية الحمراء، إلى الجمعيات الأهلية المجاورة لتوفير سكن بديل لهم.
وذكر "صلاح"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الأحد، أن فريق من النيابة العامة سيعاين العقار لمعرفة سبب الحادث.
وكان حريق التهم عمارة سبعة أدوار بمدينة "النور" بحي الزاوية الحمراء، بالقرب من كوبري عبود.
وأفاد مراسل "الخليج 365"، بأن سيارات أطفاء تابعة للحماية المدنية تواجدت بالمنطقة وتمكنت من إخماد الحريق بعدما اشتعل بالكامل.
وقال "سعيد"، صاحب العقار المشتعل، إن سبب الحريق هو "ماس كهربائي"، لافتًا إلى أن العقار يتكون من دور أرضي وسبعة أدوار أخرى، وأن الدور الأول والثاني هما محلات ومخازن "سجاد" ساعدت على انتقال النيران إلى باقي الأدوار.
وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وصل إلى مقر العقار المشتعل.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة: نقل متضرري عقار مدينة النور إلى الجمعيات الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.