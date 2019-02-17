"دينية النواب" تطمئن الأهالي بشأن أزمة أسعار إسكان الأوقاف بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

زار وفد من لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة أسامة العبد، مطرانية قنا اليوم الأحد، على هامش زيارة اللجنة لمحافظة قنا للتعرف على مشكلات الأهالي وأزمة إسكان الأوقاف.

وقال النائب أسامة العبد، إن المحبة بين المصريين المسيحيين والمسلمين، حقيقة وواقع يتجسد فى الزيارات المتبادلة والود بين الجانبين، ومنها زيارة اللجنة الدينية، التي تضم في عضويتها وكيل اللجنة أماني عزيز ما يؤكد على مبدأ المواطنة.

ورحب الأنبا أمونيوس بأعضاء الوفد بالإنابة عن الأنبا شاروييم مطران قنا الذي يخضع للعلاج بالخارج، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارات تؤكد على "المواطنة" والوحدة الحقيقة على أرض مصر، وعدم تأثير أفكار الأعداء التي تستهدف التفرقة ما بين المصريين.

وأكد أن مثل هذه اللقاءات والأفكار تطورت مع قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، حيث عمل على تجميع العقول والقلوب ووحد جميع الأطراف لترسيخ "المواطنة". وقال: "الكل في مصر في قارب واحد وهذه مسئولية في رقاب الجميع".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من مصائر دول مجاورة، ويعمل على أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن قنا لم تشهد أي أعمال مقلقة بسبب وجود العقلاء والحكماء والقبائل الكبيرة التي تحافظ على المواطنة.

من جانبها، قالت وكيل لجنة الشئون الدينية أماني عزيز، إن أداء اللجنة هو رسالة لـ "المواطنة الحقيقة" في مصر، فيما شدد النائب شكري الجندي على أن الدين الإسلامي يؤكد على المواطنة وقبول الآخر، دون أية إشكاليات.

وأكد النائب عمر حمروش أن الأخوة المسيحيين شركاء في الوطن، ودورهم فعال. وقال إن الرئيس السيسي ساعد على نمو الأخوة في المشهد المصري، ونحن ندعمه ونسانده في هذا التوجه الإيجابي، ونشكره على ترسيخ مبدأ المواطنة.

ونوه نائب قنا محمود الضبع بأن مسلمي ومسيحيي قنا في تواصل وود دائم، دون أية إشكاليات.

وطمأن د.أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أهالى حاجزى الوحدات السكنية بإسكان هيئة الأوقاف بمحافظة قنا، مؤكدا علي أنه سيتم تلبية طلباتهم بما يحقق المصلحة العامة للأهالي وهيئة الأوقاف المصرية.

وتأتي الزيارة واللقاء بناء علي طلب إحاطة من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا، وتتضمن الزيارة عقد جلسة مع حاجزي الوحدات السكنية بحضور محافظ قنا، وقامت اللجنة بتفقد البرجين علي الطبيعة، ثم عقدت جلسة مع الأهالى للاستماع إلى مطالبهم وتفاصيل المشكلة.

وحضر اللقاء سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور هشام عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب محمود عبد السلام الضبع.



وكانت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، عقدت اجتماعا في وقت سابق لمناقشة طلب الإحاطة، بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وتحدث النائب محمود الضبع، مقدم طلب الإحاطة، متسائلا عن أسباب قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية، وتعرض أصحاب هذه الوحدات لضغوط غير مبررة من قبل الهيئة، وعدم التزام الهيئة بالأسعار الموجودة لمدينة قنا، قائلا: "مع العلم أن هذه الأبراج تم تسليمها عام 2014، والهيئة تقوم بتحديد أسعار للوحدات عن عام 2018"، وطالب الهيئة بتقديم تقرير مفصل عن الوحدات وتكلفتها الفعلية ونسبة الربح الخاصة بالهيئة وكيفية حساب سعر هذه الوحدات.

وكان رد سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن المشروع استثماري وليس اجتماعي وتم تنفيذه علي أعلي مستوي، والهيئة ليس لها ذنب في مسألة توصيل المرافق وسددت كل ما عليها وتعاني مع المحليات، وأن الهيئة تضع في الاعتبار مصلحة المواطن ومصلحة الوقف، ومساحة الوحدة 88 متر وليست 77 متر، وأن الهيئة تحرص علي مال الوقف وتنفذ قرارات مجلس الإدارة، والهيئة سعت لحل المشكلة ونزلت سعر المتر من 5500 جنيه إلي 4800 جنيه، وانتهت اللجنة إلي تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة قنا، لمعاينة الوضع علي أرض الواقع ومواجهة كل الأطراف لحل المشكلة.