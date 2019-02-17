مصر | تفاصيل ضبط الأمن العام لعناصر شديدة الخطورة بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل ضبط الأمن العام لعناصر شديدة الخطورة بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من ضبط عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران.

صرح مصدر أمني أنه بتاريخ اليوم 17 الجاري وأثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليبوبية بطريق رشاح نوى دائرة المركز، اشتبهوا فى سيارة ملاكى تحمل لوحات رقم (ر ب /3671) وحال اقتراب القوة منها لفحصها فوجئوا بقيام قائدها بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وعلى الفور تعاملت القوة معه بالمثل وتمكنت من السيطرة عليهم وإصابة إثنين منهم وضبطهم، وهم كلاً من :

1. المدعو / محمود .م.ش (سن 25 عاطل مُقيم عزبة أبو سعدة دائرة مركز قليوب والسابق إتهامه فى عدد 3 قضايا "قتل ، سرقة بالإكراه سرقة وسائل نقل" آخرهم القضية رقم 706/2017 جنح قسم الساحل بالقاهرة "سرقة") مُصاب بعيار نارى بالجانب الأيسر وبحوزته (بندقية آلية و4 خزن وعدد 60 طلقة من ذات العيار).

2. المدعو/ محمد .ع.ع (سن 39 عاطل ، مسجل شقى خطر ، مُقيم مدكور فيصل الهرم بالجيزة والسابق إتهامه فى عدد 12 قضية "مخدرات - سرقة بالإكراه - سرقة وسائل نقل" آخرهم القضية رقم 1578/2012 جنايات قسم الشروق بالقاهرة "مخدرات") مُصاب بعيار نارى بالجانب الأيسر من الوجه.

3. المدعو / محمد .ص.م. (سن 28 عاطل مُقيم شارع العشرين فيصل الهرم بالجيزة والسابق إتهامه فى القضية رقم 3692/2014 جنح قسم ثان أكتوبر بالجيزة "سرقة وسائل نقل") وبحوزته (طبنجة وخزينتين وعدد 15 طلقة من ذات العيار).

تبين أن السيارة التى كانوا يستقلونها سبق الإبلاغ بسرقتها بتاريخ 13 الجارى بقسم ثان أكتوبر ، كما حدثت تلفيات بسيارة الشرطة ناجمة عن آثار الطلقات النارية ، تم نقل المُصابان للمستشفى تحت الحراسة اللازمة.

جارى فحص نشاطهم الإجرامى وتطوير مناقشتهم للوقوف على أبعاده وما إرتكبوه من وقائع وتحديد مصدر الإسلحة النارية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.