أخبار مصر | طوالة: انطلاق دوري مستقبل وطن بالطالبية يحمي شبابنا من المخاطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوالة: انطلاق دوري مستقبل وطن بالطالبية يحمي شبابنا من المخاطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن حرص حزب مستقبل وطن على الاهتمام بالرياضة وإقامة دورات رياضية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بالمحافظات والسعي المستمر لقيادات الحزب على اكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم من أجل صحة وحياة أفضل لكل الطلاب يعيد من جديد مفهوم الرياضة للجميع ويخلق حالة من التناغم والتلاحم بين الطلبة ويؤكد على الدور المجتمعي الكبير للحزب في الشارع المصري.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان اليوم الأحد: إن انطلاق دوري لكرة القدم فوق 16 سنة بملعب العدوى بالعروبة والذي تنظمه أمانة الطالبية بمحافظة الجيزة برعاية النائب علاء والي أمين عام الحزب بالمحافظة والمستشار خالد عرفات العدوى أمين عام الطالبية ليس مجرد دورة رياضية فقط ولكن تعد بداية حقيقة لتنمية قدرات النشئ في إطار بناء الشخصية المصرية منذ الصغر ويرسخ لخلق جيل جديد قادر على البناء والتنمية.

وأضاف طوالة أن مثل هذه الدورات التي يطلقها الحزب في مختلف الأعمار للناشئين هي نقطة ضوء وأمل جديد لحماية شبابنا من الأمراض والمخاطر فالعقل السليم في الجسم السليم.