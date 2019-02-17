انت الان تتابع بعد هدم العنبريين..غضب برلماني من قرار محافظ القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العقار يرجع تاريخه إلى زمن الفاطميين وكان يُعرف بـ«سجن المعونة» في زمن السلطان المملوكي الظاهر بيبرس، ثم قام السلطان قلاوون بهدمه وأنشأ مكانه سوقًا للعنبر

حالة من الغضب انتابت عددا من أعضاء مجلس النواب، على خلفية هدم «وكالة العنبريين»، أو العقار رقم 88، بشارع المعز لدين الله الفاطمي، مستنكرين هذا الفعل، خاصة وأن المبنى يعد من أبرز أثار الشارع، حيث شن النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب هجومًا حادًا على محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بسبب قرار الهدم، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن هذا المبنى يعد من الآثار بشهادة الوزارة نفسها، وهدمه في الوقت الراهن من قبل مسئولي محافظة القاهرة يدل على أن وراء هذا الهدم «فاسدين».

وأشار إلى أن بيان وزراة الأثار، أكد على أن هذا المبنى أثري، معلننا أنه سيتقدم اليوم بطلب إحاطة إلى وزراء الثقافة والآثار والتنمية المحلية، بشأن قرار هدم وكالة العنبرين، مطالبًا النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحقيق في هذه الواقعة. وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب

وأشار إلى أن بيان وزراة الأثار، أكد على أن هذا المبنى أثري، معلننا أنه سيتقدم اليوم بطلب إحاطة إلى وزراء الثقافة والآثار والتنمية المحلية، بشأن قرار هدم وكالة العنبرين، مطالبًا النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحقيق في هذه الواقعة. وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، بشأن قرار هدم وكالة العنبرين، قائلًا في نص طلب الإحاطة، إن قرار محافظة القاهرة بتنفيذ هدم العقار التابع لقسم الجمالية بمحافظة القاهرة والمعروف تاريخيًا بــ«وكالة العنبرين»، أصاب المواطنين بالاستياء الشديد لهدم هذا الموروث التاريخي بدلًا من حمايته وصيانته. وأضاف أن المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار أعلن أن العقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار المصرية، في حين أن هذا العقار يرجع تاريخه إلى زمن الفاطميين وكان يُعرف بـ«سجن المعونة» في زمن السلطان المملوكي الظاهر ركن الدين بيبرس، ثم قام السلطان قلاوون بهدمه وأنشأ مكانه سوقًا للعنبر سنة 680 هـ / 1281 م. وأوضح فؤاد، أن المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الإدارية، ذكر في تصريحات تليفزيونية وصحفية، أن لجنة من كلية الآثار وأثريين كبار انتهت إلى أن المواصفات الخاصة بالمباني الأثرية متوفرة بالمكان، مشيرًا إلى أنه رغم توصية وزارة الآثار بإتخاذ إجراءات تسجيل المكان كأثر، تم هدم العقار ببيان من وزارة الآثار نفسها تؤكد خلاله عدم أثرية العقار، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس لبحثه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله. وتقدمت النائبة فايقة فهيم، بطـلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار خالد العناني، والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، مؤكدة أن قرار الهدم، جاء على الرغم من أن النيابة الإدارية، كانت قد فتحت تحقيقًا مباشرًا حول محاولة هدم وكالة العنبريين بحي الجمالية، واستمعت إلى أقوال عدد من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى بشأن الأمر، وتم تشكيل لجنة من كلية الآثار ومن أثريين كبار، انتهت إلى أن المواصفات الخاصة بالمباني الآثرية متوافرة بالمكان، وبناء عليه انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى عدد من الإجراءات والقرارات، ومنها توصية وزارة الآثار باتخاذ إجراءات تسجيل المكان كأثر، كي يحافظ عليه كجزء من هوية مصر. وأشارت إلى أنه لا يمكن بأي حال إغفال أهمية مبنى وكالة العنبريين كونه أثر وله قيمة أثرية كبيرة، رغم أنه لم يتم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية، ولا يستطيع أي شخص نفى هذه الصفة عنه، والذي يرجع تاريخه لمئات السنوات، حيث كان المبنى شاهدًا على عصر الدولة الفاطمية والعثمانية، وله قيمة تاريخية ووزارة الآثار لا تستطيع نفي هذه الأهمية الأثرية. وأوضحت فهيم، أن عدم تسجيل البناء يرجع إلى تقصير من اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الآثار، كما أن مسألة المبنى متهدم فهناك قسم الترميم وهو المسئول عن إعادة المباني، وكان من الممكن إعادة ترميم المبنى، مثلما حدث مع متحف الفن الإسلامي، ومنطقة الغورية وغيرها، لافته إلى أن إقامة مبنى خرساني في المنطقة، سيسبب أزمة للآثار الموجودة هناك، حيث هناك تخوفات هندسية ستنشأ بسبب إنشاء مباني خرسانية، والملاصقة للمباني التاريخية بشارع المعز، وقد تحدث تصدعات بها. اقرأ أيضًا: فريق عمل من الآثار والتنمية المحلية لإعادة تجميل شارع المعز

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