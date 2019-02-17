هيكل.. من «الجازيت» إلى «الاستئذان في الانصراف»

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«الجازيت» بوابة هيكل إلى عالم الصحافة.. و«معركة العلمين» مغامرته الأولى.. و«بيوت الدعارة المرخصة» و«وباء الملاريا» و«سالونيكا» بداية تحقيقاته الصحفية

أكثر من 70 عاماً قضاها الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل فى بلاط صاحبة الجلالة، كانت كفيلة بوضع اسمه فى قائمة عظماء الصحافة العربية، شهدت السنوات الـ70 العديد من مراحل الصعود والهبوط فى مسيرته، بدأها بتغطية الحرب العالمية الثانية، وأعقبها بعدد من التحقيقات المهمة ساهمت فى بزوغ نجم الصحفي الكبير، فى سماء صاحبة الجلالة، ونظرا للموهبة الكبيرة التى تمتع بها، اختاره مصطفي أمين لـتغطية الحرب الأهلية اليونانية، وهناك خرج بسلسلة من التحقيقات تحمل اسم "سالونيكا"، ويعد هيكل الصحفي الأول الذى يستأذن فى اعتزال الصحافة والعمل العام.

بداية نارية كانت بداية هيكل الصحفية بالعمل بجريدة "الإيجبشيان جازيت" فى عام1943 كمحرر، عقب تخرجه في جامعة القاهرة مباشرة، صحفي تحت التمرين فى قسم الحوادث، ثم عمل فى قسم البرلمانى، قبل أن يقع عليه الاختيار من قبل رئيس تحرير "الإيجيبشيان جازيت" نظرا لما لمسه فيه من موهبة كبيرة، لكى يشارك فى تغطية أحداث

بداية نارية

كانت بداية هيكل الصحفية بالعمل بجريدة "الإيجبشيان جازيت" فى عام1943 كمحرر، عقب تخرجه في جامعة القاهرة مباشرة، صحفي تحت التمرين فى قسم الحوادث، ثم عمل فى قسم البرلمانى، قبل أن يقع عليه الاختيار من قبل رئيس تحرير "الإيجيبشيان جازيت" نظرا لما لمسه فيه من موهبة كبيرة، لكى يشارك فى تغطية أحداث الحرب العالمية الثانية فى آخرها، بـ"معركة العلمين"، التى كان طرفها الإنجليز والألمان. (اقرأ أيضا: في مثل هذا اليوم.. وفاة محمد حسنين هيكل)

جاء اختيار هيكل لمتابعة الأحداث الدائرة فى الصحراء الغربية بعيون مصرية، وهو الأمر الذى ليس بهين على صحفي فى مقتبل حياتة العملية، لكنه أثبت كفاءة عالية، وتكونت لديه خبرات كثيرة نظراً لدرايته بكل ما يحدث فى الحرب العالمية الثانية، وقد قال عنه «وهارولد إيرل»، رئيس تحريره "هيكل صحفى كلاسيكى قدير».

أول تحقيق صحفي

بعد انتهاء ويلات الحرب العالمية الثانية انطلق الكاتب الصحفي الكبير فى رحلته الصحفية المليئة بالإنجازات، حيث أجرى تحقيقه الأول عن بيوت الدعارة المرخصة فى حى الفجالة وفم الخليج بالقاهرة بعد قرار إلغاء نشاطها فى مصر، ليبرهن على الموهبة الكبيرة التى يمتلكها رغم صغر سنه، قبل أن يعقبه بتحقيق آخر عن وباء الملاريا الذى انتشر فى محافظة أسيوط آنذاك.

عُين هيكل محررا بمجلة "آخر ساعة"، تحت إشراف مؤسسها محمد التابعى، فى الفترة من عام 1953 حتى عام 1956، قبل أن ينتقل إلى العمل فى صحيفة "الأخبار" في عام 1957، عندما انتقلت ملكيتها إلى أخبار اليوم، قبل أن يصبح مراسلاً متجولاً بأخبار اليوم فتنقل وراء الأحداث من الشرق الأوسط إلى البلقان، وإلى إفريقيا، وإلى الشرق الأقصى حتى كوريا، فى الفترة 1946 حتى1950.

صحفي الحروب الثلاث

واستمر عمل حسنين هيكل فى مجلة "آخر ساعة" إلى أن انتقلت ملكيتها إلى "أخبار اليوم"، حيث اشتعال الحرب الأهلية اليونانية، وقرار على أمين إرساله إلي أثينا وهناك أجرى سلسلة تحقيقات عن "سالونيكا" بشمال اليونان حصل بها علي جائزة "فاروق الأول للصحافة العربية" للمرة الثانية بعدما كان قد حصدها للمرة الأولى عن تحقيقه "الحياة فى قرية الموت" بخصوص انتشار وباء الكوليرا فى قرية القرين بمحافظة الشرقية

بعد التواجد بالبلقان، حظى هيكل بتغطية حرب فلسطين عام 1984 لتكون الحرب الثالثة التى قام بتغطيتها خلال مسيرته الصحفية تلك العلامات المضيئة أهلته ليُصبح رئيسًا لتحرير "آخر ساعة" فى 18 يونيو عام 1952 بعد استقالة على أمين، أى بعد خمس سنوات فقط من انضمامه إليها.( اقرأ أيضا: التراجع عن إلغاء هيئتي الصحافة والإعلام في الدستور)

إعادة بريق الأهرام

استطاع هيكل أن يُزيح الغبار عن جريدة "الأهرام"، وأن يعيد إليها بريقها مرة أخرى، بعد أن حاصرتها الديون من كل مكان، ففى عام 1956 عُرض عليه مجلس إدارة الأهرام أن يتولى مهام رئيس تحرير الجريدة، إلا أنه اعتذر عن المنصب، قبل أن يقبل فى المرة الثانية عام 1957، وخلال رئاسته الأهرام أصبحت الصحيفة واحدة من الصحف العشرة الأولى فى العالم، وظل رئيسًا لتحرير الأهرام 17 سنة.

وصف هيكل خطوة قبوله رئاسة تحرير الأهرام عام 1957، كما نقلها عنه الكاتب الصحفى صلاح منتصر "كانت ليلة بيضاء ناصعة البياض كثلوج الجبال، ليلة بلا نوم.. فقد اتخذت قرارا مصيريا فى حياتى. ووجدت أن أمامى مهمتين تسبقان غيرهما من المهام الأولى: أن أقول لجمال عبد الناصر ما فعلت.. والثانية أن أقول الشيء نفسه لأصحاب أخبار اليوم"

نيويورك تايمز العرب

وخلال تولى هيكل زمام الأمور بجريدة الأهرام، فى الفترة من 1957 حتى 1974 ذاع صيت الأهرام حتى أصبحت تعرف بنيويورك تايمز العالم العربي، بسبب مقالته الأسبوعية التحليلية بعنوان "بصراحة"، التى استحوذت على صفحة كاملة، وظلت تصدر بانتظام كل أسبوع من عام 1960 إلى 1994، كما نجح فى توطيد علاقة الأهرام بالصحف الدولية، وجعلت الأهرام طرفا فى أوضاع الإعلام العالمى، وأنشأ مجموعة المراكز المتخصصة للأهرام، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مركز الدراسات الصحفية، مركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.

هيكل وزيرًا للإرشاد

قُرب هيكل من موقع الأحداث فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين جعل له دورا مهما فى الحياة السياسية المصرية داخليا وخارجيا، حيث كانت تربطه وعبد الناصر علاقة صداقة قوية، دفعت الرئيس إلى تعيينه عام 1970، وزيرا للإرشاد القومى، مع الاحتفاظ بمنصبه كرئيس تحرير لجريدة الأهرام، وقبل المنصب الوزارى بعد أن اعتذر عنه سابقا، وكان ذلك تقديرا لظرف سياسى وعسكرى استثنائى فى الظروف المحيطة بحرب الاستنزاف.

ونظراً للثقة الكبيرة التى كان يتمتع، هيكل لدى عبد الناصر، تمت إضافة مهمة جديدة لهيكل تمثلت فى تولية مهام وزارة الخارجية لفترة أسبوعين في غياب وزيرها الأصلي السيد محمود رياض، وظل هيكل في رئاسة تحرير الأهرام بعد وفاة عبد الناصر في 1970 حتى عام 1974.

الإبعاد عن الأهرام

على الرغم من الثقة الكبيرة التى كان يتمتع بها هيكل، لدى الرئيس جمال عبد الناصر إلا أنه هذا الأمر تغير، بقدوم الرئيس محمد أنور السادات إلى سدة الحكم، بعد أن حدث خلاف بينه والسادات عقب حرب أكتوبر حول النتائج السياسية للحرب، وجاء هذا بعد أن اتخذ السادات قرارا بتعيينه مستشارا، إلا أنه اعتذر عن عدم قبول المنصب، وأزيح من المنصب بعد انتقاد جريدة الأهرام للسادات، وتفرغ للكتابة، وكان كل ما يكتبه ينشر خارج مصر.

ثم خرج هيكل ليعلق على قرار إبعاده عن الأهرام من قبل السادات، في تصريح نشرته صحيفة الصنداي تايمز قائلاً: "إنني استعملت حقي في التعبير عن رأيي، ثم إن الرئيس السادات استعمل سلطته، وسلطة الرئيس قد تخول له أن يقول لي اترك الأهرام، ولكن هذه السلطة لا تخول له أن يحدد أين أذهب بعد ذلك القرار الأول يملكه وحده.. والقرار الثاني أملكه وحدي! وقرارى هو التفرع لكتاباتي".

الاعتقال

بعد توقيع السادات معاهدة السلام "كامب ديفيد "مع إسرائيل، وانضمام هيكل للكتاب والصحفيين الذين هاجموا الاتفاقية، أصدر السادات قرارا باعتقال هيكل ضمن حملة سبتمبر 1981 والتي شملت 1536 معارضا حزبيا وصحفيا ظلوا رهن الاعتقال إلى ما بعد اغتيال السادات في 6 أكتوبر1981، وتم الإفراج عنهم فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك.

حوارات النجوم

استطاع هيكل محاورة عدد كبير من الرموز السياسية والثقافية والفكرية في القرن العشرين، ومنهم عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين، والقائد البريطاني الفيلد مارشال برنارد مونتجمري، والزعيم الهندي جواهر لال نهرو، وصدرت هذه المحاورات في كتابه زيارة جديدة للتاريخ.

في 23 سبتمبر عام 2003 ، أعلن هيكل اعتزال العمل الصحفي، بعد أن أتم عامه الثمانين، وكان وقتها يكتب في مجلة "وجهات نظر"، واختتم حياته الصحفية بسلسلة مقالات بعنوانها «استئذان في الانصراف.. رجاء ودعاء وتقرير ختامي» يعلن فيه انتقاله من الحياة العامة إلى هامشها الخاص.