شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الشيخ زايد تنجح في علاج الضيق الشديد للشريان الأورطي بالقسطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الفريق الطبى بمستشفى الشيخ زايد التخصصى لأول مرة في علاج الضيق الشديد للشريان الأورطى النازل بدون جراحة عن طريق القسطرة، وكان المريض البالغ من العمر 38 عاما يعانى من ضيق شديد بالشريان الأورطى النازل كعيب خلقى منذ الولادة، ولكن تم تشخيصه مؤخراً، وقام الفريق الطبى بعمل توسيع لضيق الشريان وتركيب دعامة عن طريق القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى اجراء جراحة.

ويعد هذا الإجراء الطبى من التدخلات المعقدة والحديثة حيث كان المعتاد سابقاً علاج تلك الحالات جراحياً عن طريق شق الصدر، وقد استقرت حالة المريض تماما وغادر المستشفى بعد ثلاثة أيام من الإجراء على عكس ما كان يحدث سابقاً في العمليات الجراحية لتلك الحالات إذ كان المريض يبقى في المستشفى لفترة طويلة .

ويتكون الفريق الطبى من، الدكتور خالد رفعت، أستاذ أمراض القلب واستشارى القسطرة التداخلية، والدكتور أحمد خلاف، أستاذ جراحة القلب، والدكتور سامح سعد أخصائى أمراض القلب.

الجدير بالذكر أن مستشفى الشيخ زايد التخصصى شهدت تطوراً ملحوظاً في الفترة السابقة من حيث مستوى الخدمة والإجراءات الطبية المتقدمة وأعداد المرضى المصريين والأجانب. وتعتبر المستشفى مركزا متميزا لأمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية يتم فيه إجراء التدخلات والأجراءات الطبية المتقدمة والمعقدة بنسب نجاح تضاهى أكبر المراكز العالمية.

وتضم المستشفى وحدة حديثة «Structural Heart Disease» لإصلاح عيوب القلب والصمامات والشرايين ومضاعفات الصمامات الصناعية السابق استبدالها جراحياً وذلك عن طريق القسطرة التدخلية والتدخلات المحدودة بواسطة مجموعة متميزة من الاستشاريين والخبراء.