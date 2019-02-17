شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة نادرة.. شاهد القارئ مشارى بن راشد يأكل الجراد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو القارئ الكويتى، الشيخ مشارى بن راشد العفاسى، تناوله وجبة من الجراد، حيث عبر عن سعادته بتناول هذه الأكلة.
وشارك مشارى بن راشد الفيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر" معلقاً: "وجبة الجراد النادرة"، حيث بدا منهمكاً فى أكل وجبة الجراد، بينما كان أحد جلسائه يقوم بتصويره ويسأله عن رأيه فى وجبة الجراد.
وتفاعل متابعو الشيخ مشارى بن راشد العفاسى، مع مقطع الفيديو، ومنهم من سأل عن طعم الجراد، وآخرون أبدوا استغرابهم نظراً لعدم معرفتهم قبل ذلك بإمكانية أكل الجراد.
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