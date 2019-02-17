الفخراني ونقيب السينمائيين بعزاء مدير التصوير محسن نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الأحد عزاء مدير التصوير محسن نصر، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة عن عمر ناهز 84 عامًا.

توافد على العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، على رأسهم نقيب السينمائيين مسعد فودة، والفنانين يحيى الفخراني، محمود حميدة، عزت العلايلي، والمخرج يسري نصرالله، ومدير التصوير محسن أحمد.

محسن نصر أحد أهم مديري التصوير في مصر والوطن العربي، له العديد من المشاركات الفنية المميزة مع نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في مصر، على رأسهم المخرج الراحل يوسف شاهين، بفيلميه "المصير" عام 1997 و"الآخر" عام 1999، إلى جانب رأفت الميهي، شريف عرفة، محمد خان.

من أعماله "إسكندرية ليه، موعد على العشاء، حدوتة مصرية، حب في الزنزانة، الساحر، طيور الظلام" وغيرها من الأعمال التي كان لها بصمة في نفوس المشاهدين.​