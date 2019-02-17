الصحة: قاربنا على مسح مليون طالب ثانوي بـ"100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة "100مليون صحة" لطلاب المدرارس الثانوية تسير بشكل أكثر من المتوقع، لافتة إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من مسح مليون طالب ثانوي وذلك منذ إنطلاق المبادرة.

جاء ذلك خلال تفقدها، اليوم الأحد، يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية"100 مليون صحة" لطلاب المدارس الثانوية، وذلك بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين.

وأشارت زايد - بحسب بيان للوزارة الصحة اليوم - إلى أنه تم مسح 10 آلاف و548 طالبا بمحافظة الأقصر، موضحة أن من يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لتلقى العلاج بالمجان.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، يرافقها محافظ الأقصر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، عمل مبادرة " نور الحياة" صندوق تحيا مصر، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر، وذلك بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية المشتركة بالأقصر.

وأشادت زايد بعمل المبادرة والقائمين عليها، مؤكدة أن جميع المبادرات تتكامل مع بعضها البعض، لهدف واحد هو صحة المواطن المصري.

وكشفت وزيرة الصحة أنه تم مسح 40 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض "الانيميا والتقزم والسمنة" وذلك منذ إطلاق المبادرة أمس الأحد.