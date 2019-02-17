اندلعت بسبب مخازن "سجاد".. الحماية المدنية تسيطر على حريق "عقار مدينة النور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب في عقار بـ"مدينة النور" بالقرب من كوبري عبود بالزاوية الحمراء.

وتواصل قوات الإطفاء بإشراف اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ونائبه اللواء أشرف قابيل، وكيل إدارة الحماية المدنية بالوزارة، عمليات التبريد منعًا لاندلاع الحريق مرة أخرى.

والتهم الحريق العقار المكون من 7 طوابق بالكامل وبعض مخازن الموكيت في الأدوار العليا، بالإضافة لإصابة 6 أشخاص بالاختناق من تصاعد الأدخنة، دون إصابات خطيرة أو وفيات إلى الآن.

كانت الحماية المدنية دفعت بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمحل "سجاد" أسفل العقار وامتدت إليه، وتم إخلاء سكان العقار. وتم الدفع كذلك بـ3 خزانات مياه وسلم هيدروليكي ونحو 60 فرد إنقاذ للسيطرة على الحريق.