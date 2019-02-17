إخلاء سبيل موظف بريد في اتهامه بالاستيلاء على أموال عميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أمرت نيابة الجيزة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل موظف بمكتب بريد بدائرة قسم شرطة الهرم، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاستيلاء على 20 ألف جنيه من أموال أحد العملاء.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استولى على أموال إحدى العميلات بعدما سلم نجلها الفيزا الخاصة بها لمكتب البريد بعد وفاتها، وسحب مبالغ مالية من حسابها لعدة أشهر، إلى أن تم اكتشاف الواقعة.
كما كشفت التحقيقات، أنه أثناء مراجعة حسابات المتوفية من قبل الورثة، تبين وجود عمليات سحب تمت على الحساب خلال الفترة التي تلت وفاتها وهو ما كشف عملية الاستيلاء على أموالها من قبل موظف مكتب البريد.
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