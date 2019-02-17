الحماية المدنية تدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق "مدينة النور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان: دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمحل "سجاد" أسفل عقار مكون من 7 طوابق بمدينة النور بشبرا مصر. وقال مصدر بالحماية المدنية بالقاهرة، إنه تم إخلاء سكان العقار وحدثت بعض الاختناقات نتيجة تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق. وأضاف المصدر أنه تم الدفع كذلك بـ3 خزانات مياه وسلم هيدروليكي ونحو 60 فرد إنقاذ للسيطرة على الحريق، بالإضافة لاستدعاء سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بالقليوبية. وتكثف الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لعقارات مجاورة.

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