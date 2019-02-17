المتهم بذبح زوج خالته في شارع معروف يمثل جريمته أمام النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

مثّل المتهم بقتل زوج خالته في شارع معروف بمنطقة وسط البلد، جريمته أمام فريق نيابة قصر النيل، مساء اليوم الأحد، بعد أن ضبطته أجهزة الأمن.

تلقى قسم شرطة قصر النيل أمس، بلاغا من الاهالي بمقتل "أنور. ع" 80 سنة، فانتقل رجال المباحث وعثروا على جثة المجني عليه غارقا في دمائه.

وتوصلت تحريات المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل إلى المتهم بارتكاب الواقعة، ويعمل سايس في المنطقة، وتربطه علاقة قرابة بالمجني عليه يدعى "ح. ن"، 38 سنة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وأقر بارتكاب الواقعة.

وبينت التحريات أن المجني عليه زوج خالة المتهم ويقطن بمفرده في الشقة، وكان المتهم يتردد عليه لقضاء احتياجاته، والحصول منه على مبالغ مالية.

وكشفت التحريات، أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، وأنه قتل المجني عليه بطريقة وحشية.

ونصبت أسرة المجني عليه سرادق العزاء مساء اليوم، بعد القبض على المتهم، وتمثيله الجريمة.

تحرر محضرا بالواقعة وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.