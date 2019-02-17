أخبار مصر | غدًا.. الرواق الأزهري يعقد ندوة بعنوان "شبهات وردود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الرواق الأزهري يعقد ندوة بعنوان "شبهات وردود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رواق الجامع الأزهر غدا الاثنين، ندوة بعنوان "شبهات وردود"، يحاضر فيها الدكتور عبد الله عبد الغني سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، و عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، المشرف على الرواق الأزهري.

وتهدف الندوة إلى تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور الرواق، وفتح الباب للإجابة على ما يدور في أذهانهم من تساؤلات واستفسارات، من خلال نقاش فكري مفتوح يستهدف تفنيد شبهات التطرف والإرهاب عبر سلسلة من الندوات بواقع "123" محاضرة أسبوعية ينظمها رواق الجامع الأزهر وفروعه في المحافظات.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الذكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.