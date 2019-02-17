أخبار مصر | وزيرة الصحة: الأقصر عاصمة الطب لمحافظات الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: الأقصر عاصمة الطب لمحافظات الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وحدة صحة أسرة الشيخ موسي بمحافظة الأقصر، بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات.

وأوضحت وزيرة الصحة، في بيان لها، أن الوحدة الصحية تخدم حوالى 18 مليون مواطن، وتضم أغلب التخصصات الطبية، وبها مكتب صحة، وأسنان، ومعمل، ونادى للأسرة، وخدمات تنظيم الاسرة، وصيدلية، وخدمات رعاية الأمومة، وتطعيمات، ومنفذ لتوزيع ألبان الأطفال.

وأكدت وزيرة الصحة خلال الافتتاح أن محافظة الأقصر أصبحت عاصمة الطب لمحافظات الصعيد، بما أصبح لديها من صروح طبية، وكوادر بشرية على أعلى مستوي، مشيرة إلى توفير كافة سبل الدعم من الوزارة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة. وزيرة الصحة تتفقد " 100 مليون صحة" لطلاب المدارس بالأقصر.

كانت تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عمل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية"100 مليون صحة" لطلاب المدارس الثانوية، وذلك بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين.

وأوضحت وزيرة الصحة، ان مبادرة "100مليون صحة" لطلاب المدرارس الثانوية تسير بشكل أكثر من المتوقع، لافتة إلى ان الوزارة قاربت على الانتهاء من مسح مليون طالب ثانوي وذلك منذ إنطلاق المبادرة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم مسح 10 آلاف و 548 طالب بمحافظة الأقصر، موضحة أن من يثبت إصابته بالفيرس يتم تحويله لتلقى العلاج بالمجان.

كما تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عمل مبادرة " نور الحياة" صندوق تحيا مصر، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر، وذلك بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية المشتركة بالأقصر.

وأشادت وزيرة الصحة بعمل المبادرة والقائمين عليها، مؤكدة أن جميع المبادرات تتكامل مع بعضها البعض، لهدف واحد هو صحة المواطن المصري.

وكشفت وزيرة الصحة أنه تم مسح 40 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض " الانيميا والتقزم والسمنة" وذلك منذ إطلاق المبادرة أمس السبت.