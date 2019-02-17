أخبار مصر | "التضامن" تشارك بفيلمين في المسابقة الرسمية لملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تشارك بفيلمين في المسابقة الرسمية لملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت مساء الجمعة، فعاليات الملتقى الدولي الثالث لفنون ذوي القدرات الخاصة، واختارت إدارة مهرجان ملتقى أولادنا، أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الثالثة والذي يقام في الفترة من ١٥-٢١ فبراير في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختارت إدارة المهرجان فيلمي "الغالية" عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقصة كفاحهن ونجاحهن، وفيلم أولادنا أمانة عن تطوير مؤسسات التثقيف الفكري التابعة للمؤسسة القومية لتنمية المجتمع.

الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب استشارى التوثيق المرئي بالوزارة، وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة.

يذكر أن الوزارة استطاعت ان تحصد جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي بفيلم "فرصة تانية" عن تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتشارك بالمسابقة الرسمية بنفس الفيلم بمهرجان النهج السينمائي الدولي بالعراق إبريل المقبل.

وكانت وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعجوزة بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و روتاري مصر لتنفيذ مشروع ذو طابع جديد ومبتكر يقدم مجموعة من الخدمات الصحية والاجتماعية للسيدات والأطفال بمحافظات صعيد مصر وهو إقامة أول مستشفى عائم للطفل والأم يقدم أيضا الى جانب الخدمة الصحية العديد من الأنشطة التوعوية وبرامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المقرر أن تجوب المستشفى العائم محافظات صعيد مصر لترسو أسبوعيا بكل محافظة وعلى متنها عدد من العيادات المتخصصة والوحدات المساندة يقودها فريق طبي من الأطباء والاستشاريين وكوادر التمريض والدعم الفني للكشف الطبي وتقديم العلاج.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الأنشطة الطبية يضم المشروع عددا من البرامج التوعوية تشمل أسس التغذية السليمة مع التركيز على أنيميا نقص الحديد ومسببات السرطان وطرق الوقاية من الأمراض الفيروسيه.

وتقدم المستشفى خدماتها الصحية والاجتماعية في ثماني محافظات وهي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والتي تضم أكثر الأسر احتياجا.

ويهدف المستشفى الي توعية مليون سيده وتقديم حالات الكشف والعلاج لعدد 50 ألف حالة وعمل منصات توعية تستهدف مليون فرد وتنفيذ 10 آلاف برنامج تدريبي وتقديم برامج الدعم المجتمعي لـ 200 ألف فرد بالمحافظات المعنية، والتي تضم أكثر الأسر احتياجا ويضم المشروع عددا من البرامج التوعوية تشمل أسس التغذية السليمة مع التركيز على أنيميا نقص الحديد ومسببات السرطان وطرق الوقاية من فيروس سي

كما تشمل برامج التدريب والدعم الاقتصادي والتوعية بمفهوم الشمول المالي مع تقديم القروض متناهية الصغر وإطلاق مسابقة "إبداع من مصر " لاكتشاف الحرفيين والمصممين المهرة وتنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي للطبقات الأكثر احتياجا.

كما سيتم خلال الفاعليات والتي ستمتد على مدار شهرين إقامة معرض ملابس ومستلزمات منزلية لسكان المحافظات والوافدين وسيتخذ المشروع منصات للتوعية داخل كل محافظة تشمل المدارس الابتدائية ومراكز الأمومة والطفولة والمراكز الصحية والمستشفيات هذا بالإضافة الى الخدمات والتوعية على متن المركب للوافدين

فيلم أولادنا أمانة:

فيلم الغالية: