أخبار مصر | الوزراء: ٢٣٥ عيادة يقدمون الخدمة العلاجية لطلاب الأنيميا والسمنة (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء: ٢٣٥ عيادة يقدمون الخدمة العلاجية لطلاب الأنيميا والسمنة (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف حول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا لطلاب المرحلة الابتدائية.

وأوضح الإنفوجراف، أن الحملة ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة، وتوجد في ٢٧ محافظة لافتا أن هناك ٢٢٥ عيادة تقدم الخدمة العلاجية لطلاب.

وأشار الإنفوجراف إلى أن الحملة تستهدف ١١.٩ مليون طالب في ٢٢ ألف مدرسة كما أن عدد الفرق الطبية المشاركة وصل ٤٤٢٠ فريق.

وأوضح أن ٢٢٪؜ يعانون من الأنيميا و٧٪؜ يعانون من التقزم و١٥٪؜ يعانون من السمنة، لافتا أن نسبة إصابة الذكور أعلى من الإناث.