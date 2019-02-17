مصر | العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفل حديث الولادة، داخل إحدي صناديق القمامة بمنطقة الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا مفاده بالعثور على جثة طفل حديث الولادة داخل إحدي صناديق القمامة، بمنطقة الهرم.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية، وتم التخلص منه بإلقائه بأحد صناديق القمامة بمنطقة الهرم، وحرر المحضر اللازم الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمحال التجارية المحيطة بمكان العثور على جثة الرضيع، لسهولة التوصل للشخص الذي ألقاه، والقبض عليه.

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثتي زوجين داخل شقتهما بمنطقة التعاون، دائرة قسم شرطة الطالبية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة زوجين داخل شقتهما بمنطقة التعاون، دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن الزوج في العقد الثالث من عمره، وزوجته في العقد الثالث من عمرها، ووفاتهما أثناء الإستحمام، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة استنشاق بخار الماء.

وكشف تقرير مفتش الصحة إلى عدم وجود أيه إصابات ظاهرية بجسدهما، وأن وفاتهما طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.