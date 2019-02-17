انت الان تتابع توصية بدراسة تنفيذ خط سكة حديد يربط الفيوم بأكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هيئة السكة الحديد، باعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لتنفيذ خط سكة حديد يربط الفيوم بمدينة 6 أكتوبر، ضمن خطة السكة الحديد المزمع إنشائه ليربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة، مقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن مواجهة أبناء محافظة الفيوم مشكلة ازدحام المواصلات، التي تنقلهم من الفيوم إلى الجيزة والقاهرة وأكتوبر، وذلك خلال أيام بداية الأسبوع وكذلك يوم الخميس في الانتقال للعودة إلى الفيوم.

وقال إسكندر، إن الفيوم سيئة الحظ لعدم وجودها على خط السكة الحديد لمحافظات الصعيد، كما أن خط السكة الحديد المستخدم حاليًا غير مناسب حيث يستهلك في رحلة السفر أكثر من ضعفي الوقت بخلاف أن عربات القطار ليست على المستوى اللائق. وأضاف عضو مجلس النواب، أنه سبق وخاطب وزارة النقل لضم الفيوم على الخط الجديد المزمع