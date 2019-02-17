انت الان تتابع مخالفات بيع أراضي الدولة في طلب إحاطة بالبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن وجود مخالفات شابت بيع أرض ملك محافظة الفيوم بمنطقة دمو بالفيوم، عن طريق المزاد العلني الذي تم إعلانه في الجرائد الرسمية، إذ قال إسكندر، إن هناك عدد من المخالفات تم رصدها في تلك الواقعة، منها انخفاض السعر التقديري، للقطعة رقم 11 ومساحتها 97547 متر مربع، عن السعر التقديرى للقطع المجاورة، على الرغم من أنها أكثر تميزًا لوقوعها على أربع شوارع رئيسية أقلها عرضا عشرين متر.
وأشار إلى أن السعر التقديري بلغ 700 جنيه للمتر، بينما بلغ سعر القطع 9، 10 المجاورة 2100 جنيه، بفارق 1500 جنيه لكل متر مربع. وأضاف إسكندر، أنه تم ترسية القطعة 11 لإقامة جامعة خاصة بمبلغ 1100 جنيه للمتر، بينما القطعة رقم "9 ب" 2125 للمتر والقطعة رقم "10 ب" 2150 جنيه للمتر. وأوضح، أن القطعة رقم 11 تم ترسيتها
وأشار إلى أن السعر التقديري بلغ 700 جنيه للمتر، بينما بلغ سعر القطع 9، 10 المجاورة 2100 جنيه، بفارق 1500 جنيه لكل متر مربع.
وأضاف إسكندر، أنه تم ترسية القطعة 11 لإقامة جامعة خاصة بمبلغ 1100 جنيه للمتر، بينما القطعة رقم "9 ب" 2125 للمتر والقطعة رقم "10 ب" 2150 جنيه للمتر.
وأوضح، أن القطعة رقم 11 تم ترسيتها على أحدا يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو في نفس المنصب، مؤكدًا أن السعر التقديري للقطعة 11 سعرًا "غير عادل"، لعدة اعتبارات، منها أن الأسعار التقديرية للقطع المجاورة تبلغ 2100 جنيه، كما أن قطع الأراضي تم بيعها خلال نفس فترة جلسات المزاد.
وأشار إلى أنه ترتب على ترسية القطعة 11 بسعر 1100 جنيه للمتر، بأقل من القطع المجاورة لها، البالغ سعرها 2150 للمتر، وجود فارق يبلغ 1050 جنيها للمتر الواحد، أي إجمالي 102 مليون 424 ألف و350 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مخالفات بيع أراضي الدولة في طلب إحاطة بالبرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.