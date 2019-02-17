انت الان تتابع تشييع جثامين شهداء سيناء بمسقط رأسهم في القليوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شيع المئات من أهالي محافظة القليوبية، جنازتي المجندين «علاء عزت عبد الله محمد»، ابن مدينة الخصوص، و«أحمد عبد الهادي فؤاد عبد الفتاح»، ابن قرية الدير التابعة لمدينة طوخ، الذين استشهدوا في سيناء أثناء أداء واجبهم الوطني، إذ خرجت الجثامين ملفوفة بعلم مصر. وشارك محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، وقيادات مديرية الأمن، والمستشار العسكري للمحافظة في مراسم الجنازة التي تحولت إلى مظاهرة ضد الإرهاب، حيث ردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب منها: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله، والله أكبر.. الله أكبر»، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة.

وتجمع العشرات من الأهالي عقب تشييع الجنازتين حول منازل الشهيدين لمواساة أسرتهما في مصابهما الأليم وتقديم واجب العزاء. ونعى الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، الشهيدين، وأعرب عن بالغ حزنه لاستشهاد المُجندين أثناء تأدية واجبهم الوطني بشمال سيناء، معبرًا عن تعازيه ومواساته لأسرة الشهيدين. وشدد المحافظ