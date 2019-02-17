شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: سأستثمر بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رجل الأعمال ورئيس أوراسكوم القابضة نجيب ساويرس على أنه لا مانع لديه من الاستثمار في السعودية بعد اكتمال منظومة القوانين والتشريعات اللازمة للاستثمار من وجهة نظره، وذلك بعد أن أثار موجة من الانتقادات بتصريحاته حول الاستثمار في السعودية .

وقال ساويرس، في مقابلة مع قناة «العربية»، «سأستثمر في السعودية وننتظر المزيد من القوانين، وفهموني غلط، ومفيش حد يكره إنه يعمل فلوس، بس مستني حاجات تحصل علشان استثمر في السعودية، ومطلوب طوعية بالقوانين وموضوع الكفيل».

ولفت إلى أن قوانين وتشريعات الاستثمار في السعودية بدأت بالتشكل ونحتاج للمزيد. وشدد على أن توعية المستثمرين بتغيرات البيئة الاستثمارية في السعودية أمر مهم.