شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية إذاعية لفعاليات القمة العربية الأوربية بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلفت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، فريقًا من المذيعين والمخرجين لتغطية فعاليات القمة العربية الأوربية، التي ستنطلق بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 24 وحتى 25 من فبراير الجاري، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويقوم فريق التغطية ببث رسائل على الهواء طوال مده انعقاد القمة، ونقل الجلسات والحلقات النقاشية وإجراء حوارات مع الوفود المشاركة في القمة.
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