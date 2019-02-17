شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجزر مخالف في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت وزارة البيئة لجنة من باحثي جهاز شؤون البيئة بسوهاج بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بسوهاج، لبحث شكوى حول تسبب مجزر داخل الكتلة السكنية في أضرار بيئية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسرعة بحث شكاوى المواطنين، خاصة في المحافظات والقرى من خلال الأفرع الإقليمية لإزالة أسباب التلوث.

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع وتبين صحة المخالفات البيئية، وعدم مطابقة المجزر للاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاتفاق على نقل المجزر إلى الظهير الصحراوى.

يأتي هذا الإجراء بعد ما قام النائب فيصل الشيبانى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بتقديم شكوى بشأن وجود مجزر المنشأة داخل الكتلة السكنية على الطريق الرئيسى الموصل بين مركز المنشأة ومركز جرجا ووقوعه على ترعة نجع حمادي الرئيسية، وما يترتب عليه من أضرار بيئية وخطر على صحة المواطنين.