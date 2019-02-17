شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: برنامج للتنمية الشاملة بالوزارة والمحافظات بالتعاون مع «الأمم المتحدة الانمائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، إجتماعاً مع الدكتورة راندا أبوالحسن مدير المكتب الإقليمى لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برنامج التنمية المحلية في البرنامج بحضور عدد من قيادات الوزارة .

تم خلال اللقاء بحث تنفيذ مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وأشاد الوزير، بالجهود التي قام بها البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتطوير نظام المتابعة والتقييم لمشروعات برامج التنمية المحلية وتطبيق اللامركزية المالية وتدريب عشرت الآلاف من موظفى المحليات، مؤكدا على تقديره مصر للدور المهم الذي تقوم به هيئات الأمم المتحدة في دعم خطوات التنمية المستدامة بالمحافظات ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذي يرتبط مع مصر بشراكة تتمتع بمصداقية كبيرة.

وأشار شعراوى إلى اهتمامه الرئيسى خلال الفترة الحالية بتأهيل وتدريب كافة العاملين بالإدارة المحلية والديوان العام للوزارة وبناء القدرات للمساعدة في تنفيذ المخططات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة على أرض المحافظات، كما تسعى الوزارة إلى ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق سهولة الإتصال والتواصل مع المحافظات لسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشددا على اهتمام الوزارة والحكومة بالتوسع في تطبيق اللامركزية بالمحافظات خلال الفترة الحالية وزيادتها عقب إقرار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب.

وأكد شعراوى على أن الوزارة تسعى إلى وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة على أعلى درجة في كافة المحافظات وتسير بصورة سريعة في ذلك الملف للمساعدة في تطبيق قانون الإدارة المحلية ودعم تطبيق اللامركزية.

وتابع: «الوزارة تقوم بتنفيذ دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لكافة العاملين بالمحليات على مدار العام بالإضافة إلى توفير منح تدريبية في بعض الدول التي تتعاون مع الوزارة ومنها كل من الصين والهند، وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف الاستفادة من هؤلاء المتدربين سواء على مستوى الديوان العام للوزارة أو قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات لتحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين»، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه مع البرنامج الإنمائى خلال الفترة المقبلة يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية للوزارة على المستوى المركزى ومستويات الإدارة المحلية المختلفة في المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة للتنمية المحلية 2030، وتطبيق طرق فعالة إدارياً ومالياً واقتصادياً لإدارة عملية التنمية الشاملة في المحافظات المستهدفة بصعيد مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف أيضاً إلى تطوير نظم المتابعة والتقييم والرصد للمشروعات والخدمات المحلية وبناء القدرات من خلال تطبيق حوكمة التنمية المحية وتطوير المؤشرات ونظام القياس وتحسين جودة تقديم الخدمات المحلية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف التطوير المؤسسى لكل قطاعات الوزارة وبناء قدرات العاملين في إطار الهيكل الجديد للوزارة ودعم الإطار العام لسياسات التنمية المحلية مع التركيز على دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والعمل على خلق فرص عمل بكافة المحافظات.

وأوضح شعراوى أن البرنامج يهدف إلى دعم الوزارة في خلق نظام إدارة محلي حديث لامركزى على كافة المستويات مع الإلتزام بالحكم الرشيد وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

من جانبها، أكدت الدكتورة راندا أبوالحسن على اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمكين المؤسسات المصرية لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها لتنفيذ ووضع سياسات التنمية المحلية وتطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية في المحافظات.

وأضافت مدير المكتب الإقليمي أن البرنامج الإنمائى لديه خبرة كبيرة على مستوى العالم في مجالات التنمية المحلية وتمكين المرأة واللامركزية.

وتم الإتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التواصل بين الوزارة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتحديد موعد خلال الشهر الجارى للتوقيع على وثيقة المشروع بين الجانبين.