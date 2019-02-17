شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: «البحوث البترولية» من أهم قلاع البحوث العلمية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن معهد البحوث البترولية يعد من أهم قلاع البحوث العلمية وتطبيقاتها في مصر من خلال الدور الذي يؤديه لتحقيق أقصى درجات التواصل بين قطاع التعليم والبحوث والتكنولوجيا وقطاع البترول والصناعات المرتبطة به.

وشدد «عبدالغفار»، خلال اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأحد، على أهمية وجود معايير لتقييم المرشح تعيينهم في المعاهد البحثية على أن تكون عملية التقييم مستمرة بشكل دوري.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا على أهمية البحث العلمي وتطوير الصناعات البترولية، والتي تعد منتج عالمي، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية في مصر، وذلك بتعزيز دور البحث العلمي ووضع معايير لاختيار أفضل الكوادر من خلال نظم الحوكمة، التي تتواكب مع التطورات والمنافسة العالمية .

واستعرض الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، الأنشطة العلمية والبحثية، وتشمل توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات، شركة خبراء الزيت الغاز، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وحصول المعهد على ثلاث براءات اختراع منها تحضير قطع صديقة للبيئة من مواد محلية، مشيرًا إلى مشاركة المعهد في العديد من المؤتمرات على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من ورش العمل الخارجية، فضلاً عن إيفاد سبعة من طلاب المعهد في مهمات علمية بدول«كوريا وفرنسا وايطاليا وفنلندا والصين.

وفي إطار العمل على التوسع في المشروعات ذات المردود الاقتصادي أحيط المجلس علمًا بتعيين عدد 11 باحث بأقسام المعهد المختلفة.