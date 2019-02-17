أخبار مصر | الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادما من ميونخ بعد زيارة لألمانيا الاتحادية استغرقت 3 أيام .

شارك الرئيس خلالها فى أعمال الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب .

ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، والتي طرح فيها الرؤية المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار.