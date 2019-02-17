أخبار مصر | "الآثار" تعتمد تعيين 2544 من العاملين المؤقتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" تعتمد تعيين 2544 من العاملين المؤقتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اليوم الأحد، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرار بتثبيت الدفعة الرابعة من العاملين المؤقتين والمتعاقدين بوزارة الآثار، والذي يتضمن تعيين عدد 2544 من العاملين المؤقتين من كافة قطاعات وزارة الآثار على درجات دائمة.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أوضح وزيري، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الآثار على مصلحة العاملين بها والتزامها بتثبيت جميع العمالة المؤقتة.

وأشار وزيري إلى أن ذلك يأتي ضمن منظومة عمل دقيقة وحيادية، حيث بدأت الوزارة العمل على ملف التثبيت منذ عام 2016 طبقًا للقواعد واللوائح المنصوص عليها ووفقا لكشوف حصر الوحدات الحسابية بالوزارة.

وأكد علي أن هذا الملف يعد أحد أولويات الوزارة، والتي عملت عليه باهتمام وحرص شديد حيث تم حصر عدد العاملين المؤقتين وعمل قاعدة بيانات خاصة بهم ومراجعة الكشوف أكثر من مرة.

وأعرب وزيري عن سعادته بصدور هذا القرار نتيجة للمجهودات السابقة والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تحقيق رغبة الألاف من العاملين الذين كانوا ينتظرون هذا القرار.